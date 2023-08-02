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Трампу предъявлено обвинение в преступлениях против США. В чём обвиняют экс-президента?

02 августа 2023 09:06
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Новости США. Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено обвинение в преступлениях против Штатов и их граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трампу предъявлено обвинение в преступлениях против США. В чём обвиняют экс-президента?-1

Это распространение недостоверной информации о выборах и попытка воспользоваться штурмом Капитолия, чтобы остаться у власти, а также сговор с целью обмана, вмешательство в официальные процедуры и нарушение прав граждан. Трамп намерен снова баллотироваться в президенты в 2024 году, но в случае доказательства вины ему грозит более 50 лет заключения.

# Международная политика # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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