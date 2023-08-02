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Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии

02 августа 2023 08:51
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Новости Португалии. Мечты сбываются. Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понтифик приедет в Лиссабон для участия в международном слете католической молодежи.

Кауэ Сантос – 16-летний скрипач. Он родился в бедном районе Рио-де-Жанейро. Там обычное дело – жестокие полицейские рейды и столкновения между бандами наркоторговцев. Удивительно, что в трущобах при этом рождаются и мечты, и музыка.

Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии-1

Кауэ Сантос, скрипач:
Назвать мою жизнь нормальной сложно. Но меня спас оркестр. Если бы не он, я не знаю, что бы я делал. Он помог еще многим людям.

Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии-4

Руководитель оркестра – Карлос Празарес. Слух от Бога, практические навыки от отца, который всю жизнь работал дирижером. Карлос хотел увести детей с нищих улиц Рио и сделать это решил с помощью музыки. Около 3 500 детей получили шанс на другую жизнь благодаря оркестру.

# Музыка # Новости Португалии # Фотофакт

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