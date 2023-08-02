Новости Португалии. Мечты сбываются. Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понтифик приедет в Лиссабон для участия в международном слете католической молодежи.

Кауэ Сантос – 16-летний скрипач. Он родился в бедном районе Рио-де-Жанейро. Там обычное дело – жестокие полицейские рейды и столкновения между бандами наркоторговцев. Удивительно, что в трущобах при этом рождаются и мечты, и музыка.