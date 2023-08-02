В Швейцарии с помощью дронов отслеживают биоразнообразие тропических лесов

Новости Швейцарии. В Швейцарии нашли новый способ отслеживать биоразнообразие тропических лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делают это ученые с помощью новейшего дрона. Он способен не просто собирать, но и анализировать ДНК. С этим изобретением группа швейцарских исследователей победила в престижном научном конкурсе. Его призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. Позади остались 12 команд.

Кристи Дейнер, профессор:

Ученых, которые изучают ДНК окружающей среды, немного. Но это очень полезно для мониторинга биоразнообразия. Можно быстро обследовать тропические леса, а потом уже использовать эту информацию для дальнейших исследований.