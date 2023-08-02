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В Швейцарии с помощью дронов отслеживают биоразнообразие тропических лесов

02 августа 2023 08:49
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Новости Швейцарии. В Швейцарии нашли новый способ отслеживать биоразнообразие тропических лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делают это ученые с помощью новейшего дрона. Он способен не просто собирать, но и анализировать ДНК. С этим изобретением группа швейцарских исследователей победила в престижном научном конкурсе. Его призовой фонд составляет 10 миллионов долларов. Позади остались 12 команд.

В Швейцарии с помощью дронов отслеживают биоразнообразие тропических лесов-1

Кристи Дейнер, профессор:
Ученых, которые изучают ДНК окружающей среды, немного. Но это очень полезно для мониторинга биоразнообразия. Можно быстро обследовать тропические леса, а потом уже использовать эту информацию для дальнейших исследований.

В Швейцарии с помощью дронов отслеживают биоразнообразие тропических лесов-4

Задача дрона – обнаружить как можно больше видов растений и животных на обозначенном участке. При этом извлекать ДНК робот может даже из воздуха. В рамках конкурса на поиск нужной информации давалось 24 часа, на ее анализ – 48. В таких непростых условиях швейцарская разработка и была признана лучшей.

# Охрана природы # Новости Швейцарии # Фотофакт

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