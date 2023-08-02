Прямой эфир

В Бразилию возвращаются киты. Там действует программа по защите этих животных

02 августа 2023 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Киты возвращаются. Бразильские ученые представили благоприятные прогнозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты собрали информацию о численности животных и сделали выводы: популяция горбатых китов растет. Кстати, пересчитывали их с помощью фотоаппарата и специальной программы.

В Бразилию возвращаются киты. Там действует программа по защите этих животных-1

Исследователи сделали снимки хвостов – они у китов, как отпечатки пальцев у человека, двух одинаковых не существует. Фото загрузили в приложение, а оно уже подсчитало количество особей.

В Бразилии действует программа по защите китов. Вопросом численности местные специалисты озаботились в 2015 году, когда популяция резко сократилась из-за охоты. А теперь киты возвращаются на прежние места обитания вдоль всего бразильского побережья.

# Животные # Новости Бразилии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии
02 августа 2023 08:51

Оркестр из трущоб сыграет для Папы Франциска в Португалии

В Швейцарии с помощью дронов отслеживают биоразнообразие тропических лесов
02 августа 2023 08:49

В Швейцарии с помощью дронов отслеживают биоразнообразие тропических лесов

Американец высадил целое поле подсолнухов в честь годовщины свадьбы
02 августа 2023 08:48

Американец высадил целое поле подсолнухов в честь годовщины свадьбы