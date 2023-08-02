В Бразилию возвращаются киты. Там действует программа по защите этих животных

Новости Бразилии. Киты возвращаются. Бразильские ученые представили благоприятные прогнозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты собрали информацию о численности животных и сделали выводы: популяция горбатых китов растет. Кстати, пересчитывали их с помощью фотоаппарата и специальной программы.

Исследователи сделали снимки хвостов – они у китов, как отпечатки пальцев у человека, двух одинаковых не существует. Фото загрузили в приложение, а оно уже подсчитало количество особей.

В Бразилии действует программа по защите китов. Вопросом численности местные специалисты озаботились в 2015 году, когда популяция резко сократилась из-за охоты. А теперь киты возвращаются на прежние места обитания вдоль всего бразильского побережья.