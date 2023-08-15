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Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов

15 августа 2023 10:28
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Новости США. Дональду Трампу предъявили обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов в Джорджии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов-1

Кроме того, экс-главу Белого дома обвинили в вымогательстве, ложных заявлениях, склонении государственных должностных лиц к нарушению присяги, подделке документов, оказании влияния на свидетелей, краже компьютеров и других преступлениях.

Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов-4

Сам Трамп традиционно отверг все обвинения, назвав их охотой на ведьм. Заявил, что судебное преследование затеяно для того, чтобы помешать ему участвовать в предстоящих президентских выборах, которые пройдут осенью 2024 года.

# Международная политика # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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