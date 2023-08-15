Подоляк: Украине нужны не переговоры с Россией, а системы ПРО и ПВО

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украине необходимы не переговоры с Россией, а системы ПРО и ПВО, которые закроют небо, сообщает РИА Новости.

В Москве готовы к переговорному процессу, однако Киев ввел на него запрет. При этом Запад побуждает Россию к диалогу, но не обращает внимания на отказ Киева от диалога. В Кремле отмечают, что для мирного урегулирования ситуации в Украине нет пока что необходимых условий. Безусловным приоритетом для России является выполнение целей спецоперации военными средствами. Переход ситуации в мирное русло возможен при учете новых реалий, отмечают в Кремле.