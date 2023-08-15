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Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

15 августа 2023 09:41
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В ходе XI Московской конференции по вопросам международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что украинский военный резерв близок к полному истощению, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что США проводят чистку военных арсеналов партнеров в различных частях света, пообещав льготные поставки оборудования западного производства. При этом, отметил Шойгу, идет процесс расчистки рынка под продукцию военно-промышленного комплекса США. Он также отметил роль западных стран в военных действиях в Украине и добавил, что российские бойцы в ходе специальной операции опровергли многочисленные мифы о преимуществе западных образцов военной техники.

 По словам Шойгу, проведенная спецоперация поставила точку в доминировании коллективного Запада в военном деле, и РФ готова поделиться своим боевым опытом с другими дружественными странами.

# Международная политика # Сергей Шойгу

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