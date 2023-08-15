Взрыв на АЗС в Махачкале унёс жизни 35 человек

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 35 человек. При демонтаже завалов утром во вторник, 15 августа, были найдены тела еще пятерых, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 30 погибших.

Сообщается, что 63 человека, в том числе 16 детей, получают стационарное лечение. Состояние 11 человек расценивается как тяжелое. Медики предоставляют потерпевшим необходимую помощь. Также в Дагестан направляются сотрудники Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и московских медорганизаций для оказания медпомощи.