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Взрыв на АЗС в Махачкале унёс жизни 35 человек

15 августа 2023 09:06
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В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 35 человек. При демонтаже завалов утром во вторник, 15 августа, были найдены тела еще пятерых, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 30 погибших. 

Сообщается, что 63 человека, в том числе 16 детей, получают стационарное лечение. Состояние 11 человек расценивается как тяжелое. Медики предоставляют потерпевшим необходимую помощь. Также в Дагестан направляются сотрудники Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и московских медорганизаций для оказания медпомощи.

# ЧП

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