Трампу грозит 136 лет тюрьмы, а для Байдена требуют медобследование. В США назревает политический кризис

Новости США. В США назревают проблемы не только с долларом. Штаты рискуют уйти с головой в политический кризис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе бывшему президенту США Трампу официально предъявили обвинения по 34 статьям. Суммарно ему грозит 136 лет тюрьмы и не верится, что все это происходит в оплоте демократии. Но так или иначе на скамье подсудимых экс-глава Белого дома оказался впервые.

Это пробило на эмоции не только Трампа, но и пользователей интернета. Сеть буквально наводили мемы по этому поводу. Но самое смешное, что ведь эти картинки из интернета могут стать американской реальностью.

По большому счету неважно, признают республиканца виновным или нет, он все равно может участвовать в выборах. Такие случаи в истории Соединенных Штатов уже были. Правда, заключенные кандидаты не смогли переехать из тюремной камеры в Белый дом, но определенную долю народной поддержки на выборах все-таки получили, а у Трампа шансы выиграть выборы реально есть. Все больше американцев считают, что дело против экс-президента политически мотивировано и таким образом демократы просто хотят устранить сильного конкурента.

И обратите внимание, что требования к кандидатам в президенты США просто на минималках. Согласно американским законам, баллотироваться на высший пост могут даже люди с психическими заболеваниями. Но ладно кандидаты: не факт, что они доберутся до кресла в Белом доме. Но у американцев все больше вопросов к действующему президенту.