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Трампу грозит 136 лет тюрьмы, а для Байдена требуют медобследование. В США назревает политический кризис

09 апреля 2023 19:49
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Новости США. В США назревают проблемы не только с долларом. Штаты рискуют уйти с головой в политический кризис, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Трампу грозит 136 лет тюрьмы, а для Байдена требуют медобследование. В США назревает политический кризис-1

На неделе бывшему президенту США Трампу официально предъявили обвинения по 34 статьям. Суммарно ему грозит 136 лет тюрьмы и не верится, что все это происходит в оплоте демократии. Но так или иначе на скамье подсудимых экс-глава Белого дома оказался впервые.

Трампу грозит 136 лет тюрьмы, а для Байдена требуют медобследование. В США назревает политический кризис-4

Это пробило на эмоции не только Трампа, но и пользователей интернета. Сеть буквально наводили мемы по этому поводу. Но самое смешное, что ведь эти картинки из интернета могут стать американской реальностью.  

Трампу грозит 136 лет тюрьмы, а для Байдена требуют медобследование. В США назревает политический кризис-7

По большому счету неважно, признают республиканца виновным или нет, он все равно может участвовать в выборах. Такие случаи в истории Соединенных Штатов уже были. Правда, заключенные кандидаты не смогли переехать из тюремной камеры в Белый дом, но определенную долю народной поддержки на выборах все-таки получили, а у Трампа шансы выиграть выборы реально есть. Все больше американцев считают, что дело против экс-президента политически мотивировано и таким образом демократы просто хотят устранить сильного конкурента.  

Трампу грозит 136 лет тюрьмы, а для Байдена требуют медобследование. В США назревает политический кризис-10

И обратите внимание, что требования к кандидатам в президенты США просто на минималках. Согласно американским законам, баллотироваться на высший пост могут даже люди с психическими заболеваниями. Но ладно кандидаты: не факт, что они доберутся до кресла в Белом доме. Но у американцев все больше вопросов к действующему президенту.  

Трампу грозит 136 лет тюрьмы, а для Байдена требуют медобследование. В США назревает политический кризис-13

Вашингтон просто закидывают письмами неравнодушные граждане с требованиями провести медобследование Байдена. Но пока эти просьбы без ответа. Известный факт, что Белый дом чужие президенты волнуют больше, чем свои.  

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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