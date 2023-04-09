Зубы заговорить не удалось. Почему визит Макрона в Пекин – политический провал?

Перспективу большой войны понимают в Европе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не зря же в Пекин потянулись караваны европейских политиков. Только на прошлой неделе там был премьер Испании, а на этой очередь дошла до Эммануэля Макрона.

Три дня и три ночи лидер Франции пытался уговорить Си Цзиньпина повлиять на Москву и пойти на переговоры с Украиной. Но пока Макрон наводил порядок в мире, в его стране порядок продолжал рушиться. Во Франции продолжались протесты. Сотрудники санитарных служб забросали дохлыми крысами мэрию Парижа. А в протестном огне сгорел любимый ресторан Макрона.

Подгорало и на переговорах в Китае. Все цели Макрона горели синим пламенем. Визит провалился. Это признал даже истеблишмент Франции. Пекин не поменял свою позицию по Украине и России. Мало того, что эта позиция не выгорела, так Макрон еще успел и оконфузиться. То выступал на итоговой пресс-конференции в два раза дольше принимающей стороны, что само по себе неприлично (но зубы заговорить не удалось), то, как невоспитанный школьник, держал руки в карманах на совместном фото. Многие расценили этот жест как знак неуважения. Тем более на Востоке. Тяжелым довеском стала и госпожа фон дер Ляйен. Глава Еврокомисии в Пекине протокол, возможно, и не нарушала, но вот до поездки ее поведение оставляло желать лучшего, когда она открыто призывала европейские страны «избавиться от чрезмерной зависимости от Китая».