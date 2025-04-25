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Путин принимает спецпосланника Трампа Уиткоффа в Кремле

25 апреля 2025 12:03
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Путин принимает спецпосланника Трампа Уиткоффа в Кремле-0

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле переговоры со специальным представителем главы государства в США Стивом Уиткоффом. Об этом пишет РИА Новости.

В обсуждении приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Утром самолет Уиткоффа прилетел из Флориды, затем делегация направилась в столицу.

Ранее, 11 апреля, была встреча Путина и американского представителя. Главной темой была ситуация вокруг Украины, а также вопросы безопасности и отказ Украины от своих планов по вступлению в НАТО. Уиткофф отметил, что переговоры могут стать важным шагом на пути к миру во всем мире.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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