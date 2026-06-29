Ансамбль народной песни «Спадчына» восхищает талантами! Рассказываем об этно-музыке, которая покоряет сердца

Продолжаем знакомство с Краснопольщиной и начинаем путешествие с фольк-концерта. Народный ансамбль народной песни «Спадчына» при Почеповском сельском Доме культуры – колоритный бренд района, рассказали в программе «Путевка BY».

Это живой центр этнографии. Здесь сохраняют матчыны песни, которые передавались из поколения в поколение. Они рождались в поле и лесу, когда собирали урожай и ходили по грибы-ягоды. Когда ткали зимними вечерами на кроснах и убаюкивали малышей. Песня сопровождала наших предков всю жизнь и была лекарем для души в трудные минуты.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Как вы собирали эти уникальные старинные песни?