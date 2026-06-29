Ансамбль народной песни «Спадчына» восхищает талантами! Рассказываем об этно-музыке, которая покоряет сердца
Продолжаем знакомство с Краснопольщиной и начинаем путешествие с фольк-концерта. Народный ансамбль народной песни «Спадчына» при Почеповском сельском Доме культуры – колоритный бренд района, рассказали в программе «Путевка BY».
Это живой центр этнографии. Здесь сохраняют матчыны песни, которые передавались из поколения в поколение. Они рождались в поле и лесу, когда собирали урожай и ходили по грибы-ягоды. Когда ткали зимними вечерами на кроснах и убаюкивали малышей. Песня сопровождала наших предков всю жизнь и была лекарем для души в трудные минуты.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Как вы собирали эти уникальные старинные песни?
Людмила Коротцова, руководитель Почеповского сельского Дома культуры, руководитель народного ансамбля народной песни «Спадчына»:
Когда окончила минское культпросвет училище, приехала к себе в район, встретила парня, вышла замуж, перевелась сюда директором Дома культуры. С 1994 года наш коллектив существует, объединила нас песня. Песня умеет и плакать, и грустить, и улыбаться, смеяться. Через песню мы высказываем свою любовь к ближним, к нашей земле.
Жизненные и глубокие. Большинство аутентичных песен о непростой женской доле, несчастной любви, сложных отношениях со свекровью. В центре внимания многодетная мама и сельская труженица. В этих текстах можно найти ответы на многие вопросы и сегодня. Они о вечных ценностях и связывают поколения белорусов, что молекула ДНК. Отдельная и сакральная тема – календарные обряды и праздники. На Колядки, Масленицу, Сороки, Пасху, Юрье, Троицу, Купалье, Богач были свои песни. Наши предки прославляли природу, задабривали землю, просили хорошего урожая и добробыта. Песня, как и рушник, сопровождала от рождения до смерти. Богатый этно-репертуар удивит!
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