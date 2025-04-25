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Захарова назвала терактом убийство генерала РФ Москалика

25 апреля 2025 11:51
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Захарова назвала терактом убийство генерала РФ Москалика-0

В результате теракта погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Наш военный был убит в результате террористической атаки в Москве», – сказала она.

По данным Следственного комитета РФ, причиной послужил взрыв автомобиля в Балашихе, произведенный с помощью самодельного взрывного устройства с поражающими элементами.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и о незаконном обороте взрывчатых веществ. Захарова заявила, что произошедшее является трагедией, подчеркнув масштаб жертв.

Фото: pixabay

# Международная политика

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