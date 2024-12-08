Трамп заявил, что Зеленский хочет «заключить сделку»

По словам избранного президента США Дональда Трампа, президент украины Владимир Зеленский сообщил о намерении «заключить сделку», пишет РИА Новости.

Об этом Трамп рассказал, опубликовав пост в социальной сети Truth Social. «Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие», – говорится в сообщении. Политик добавил, что необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговорный процесс.

В Париже 7 декабря состоялась встреча Трампа, Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Трехсторонняя встреча длилась 35 минут.