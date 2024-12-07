Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами в случае создания альтернативы доллару

Обидно терять позиции, а потому порой приходится пройти все стадии принятия неизбежного – от отрицания до торгов. Дональд Трамп пригрозил БРИКС огромными пошлинами в случае создания альтернативы доллару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вашингтон боится утраты своей финансовой гегемонии. Но смены приоритетов в мировой экономике очевидны. Для многих стран американская денежная единица уже не ключевая, в международных расчетах растет доля национальных валют.

США распрощаются с любым, кто попробует заменить доллар, заявил Трамп. Он потребовал обязательств от стран БРИКС, что те не создадут новую валюту и не станут поддерживать альтернативную. Такие угрозы вполне в стиле будущего американского лидера. Впрочем, ультиматум результатов не принес. Государства БРИКС, на которые приходится почти половина мирового ВВП, поддаваться шантажу не намерены. Более того, это еще больше усилит тенденцию к переходу на нацвалюты. А от введенных пошлин, если таковые случатся, пострадают и сами Штаты, которые критически зависят от импорта. Он в полтора раза превышает весь их экспорт. А это значит, что резкий рост цен на ввозимые товары вызовет экономический шок прежде всего в США.