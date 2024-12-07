Прямой эфир

В Австрия заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

07 декабря 2024 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о своей готовности провести мирные переговоры по Украине в Вене во время своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Нехаммер отметил готовность Вены помочь в установлении мира как столицы нейтральной страны. Хотя Австрия и придерживается нейтралитета, она приняла участие в введении санкций против России, которые негативно сказались на экономической ситуации.

Российский президент Владимир Путин предлагал прекращение огня и проведение переговоров при условии, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отведут свои войска из российских регионов и откажутся от вступления в НАТО.

Однако после вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил, что вести переговоры с теми, кто угрожает гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, невозможно. Однако позже на ВЭФ Путин отметил, что Россия не отказалась от переговоров и они могут быть возобновлены на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

# Международная политика # Владимир Путин # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами в случае создания альтернативы доллару
07 декабря 2024 17:07

Трамп пригрозил странам БРИКС огромными пошлинами в случае создания альтернативы доллару

Трамп призвал не вмешиваться США в ситуацию в Сирии
07 декабря 2024 17:03

Трамп призвал не вмешиваться США в ситуацию в Сирии

Лавров ответил на сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии
07 декабря 2024 16:13

Лавров ответил на сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии