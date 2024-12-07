Союзники Украины проигрывают прокси-войну, в то же время Россия успешно выполняет поставленные задачи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

НАТО спровоцировала войну, в которой Россия одерживает уверенную победу, начиная с февраля 2022 года, говорится в издании.

Ранее, в ноябре, украинский президент Зеленский сказал, что он готов согласиться на перемирие и отдать территорию в обмен на членство в НАТО. Лидер РФ Владимир Путин отметил, что возможное вступление в НАТО Украины угрожает российской безопасности и является одной из причин начала СВО.