У Трампа начались возрастные изменения психики – экс-аналитик ЦРУ Джонсон

По словам аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, у президента США Дональда Трампа наблюдаются возрастные изменения когнитивных способностей. Об этом пишет РИА Новости.

Джонсон ссылается на собственный источник, взаимодействующий периодически с Трампом в течение 1,5 лет. «На последних встречах были заметны значительные изменения, связанные с возрастом», – рассказывает эксперт.

Джонсон отмечает, что множество факторов в поведении Трампа свидетельствуют о стремительном ухудшении когнитивных функций главы Белого дома. «Он играет в игры. С оружием, с войной в Украине», – подчеркнул аналитик.

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