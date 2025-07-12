НАТО не сможет закупать оружие для Украины, как требует Трамп – Генерал Шованси

По словам французского генерала Франсуа Шованси, НАТО не в состоянии осуществлять закупки и поставлять вооружение Киеву, как предложено президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Шованси отмечает, что у Альянса отсутствуют средства на закупку оружия для ВСУ, также организация не располагает возможностью передать собственные запасы.

Важным является и тот факт, по мнению генерала, что при запуске процедуры одобрения поставок могут начаться сложности, приводящие к тормозящим бюрократическим проволочкам. В данный момент «заявление Дональда Трампа остается расплывчатым», – акцентировал он.

Фото: Pinterest