Прямой эфир

НАТО не сможет закупать оружие для Украины, как требует Трамп – Генерал Шованси

12 июля 2025 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
НАТО не сможет закупать оружие для Украины, как требует Трамп – Генерал Шованси-0

По словам французского генерала Франсуа Шованси, НАТО не в состоянии осуществлять закупки и поставлять вооружение Киеву, как предложено президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Шованси отмечает, что у Альянса отсутствуют средства на закупку оружия для ВСУ, также организация не располагает возможностью передать собственные запасы.

Важным является и тот факт, по мнению генерала, что при запуске процедуры одобрения поставок могут начаться сложности, приводящие к тормозящим бюрократическим проволочкам. В данный момент «заявление Дональда Трампа остается расплывчатым», – акцентировал он.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
У Трампа начались возрастные изменения психики – экс-аналитик ЦРУ Джонсон
12 июля 2025 08:24

У Трампа начались возрастные изменения психики – экс-аналитик ЦРУ Джонсон

Владимир Зеленский не знает о Волынской резне из-за историка – SHOT
12 июля 2025 07:57

Владимир Зеленский не знает о Волынской резне из-за историка – SHOT

ПВО РФ сбила 33 украинских беспилотника за ночь
12 июля 2025 07:15

ПВО РФ сбила 33 украинских беспилотника за ночь