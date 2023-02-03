Трамп: США необходимо пересмотреть подход к военной помощи Киеву

Новости США. Вашингтону следует умерить поставки оружия Украине. Такое мнение высказал экс-президент США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп отметил, что Штатам необходимо пересмотреть подход к военной помощи Киеву. Не стоит отправлять слишком много оружия, лучше договориться о мире. Тем временем помощь США Украине составила уже более 100 миллиардов долларов. При этом, посетовал Трамп, поддержка, которую оказывает стране Европа, в разы скромнее.

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