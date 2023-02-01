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В Британии призвали Запад создать коалицию против России

01 февраля 2023 07:10
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В Британии призвали Запад создать коалицию против России. С предложением выступил бывший замминистра обороны Ховарт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии призвали Запад создать коалицию против России-1

Так, создание объединения против Москвы необходимо для того, чтобы вытеснить Россию из суверенной Украины, подчеркнул Ховарт в интервью британскому телеканалу. Он также высказал мнение о том, что западным странам следует рассмотреть возможность ввода войск на украинскую территорию. А следом высказался против передачи Киеву истребителей F-16. Это решение политик объяснил своими опасениями: вдруг самолеты попадут в руки российских военных. Ранее по той же причине Британия задержала отправку танков «Челленджер 2».

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# Международная политика # Джеральд Ховарт # Фотофакт

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