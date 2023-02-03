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В Австрии хотят увеличить пенсионный возраст

03 февраля 2023 09:37
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Новости Австрии. В Австрии хотят увеличить пенсионный возраст. Об этом сообщил местный интернет-портал. Ожидается, что реформа пройдет в течение ближайших пяти лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии хотят увеличить пенсионный возраст-1

В настоящее время австрийские женщины выходят на пенсию в 60. Но уже начиная со следующего года возрастной порог начнут сдвигать. Постепенно он достигнет 65 лет и сравняется с мужским. Этот шаг соответствует политике других европейских стран, подчеркнули в австрийском правительстве. Однако во Франции, например, подобная реформа вызвала волну недовольств. Страну охватили протесты, участники которых выступают против планов правительства. Как новость об увеличении пенсионного возраста примут австрийцы – покажет время.

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# Пенсионеры # Новости Австрии # Фотофакт

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