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Ещё одна европейская страна отказала Украине в поставках вооружения

03 февраля 2023 07:12
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Новости Испании. Еще одна европейская страна отказала Украине в военных поставках. Речь об Испании, которая ранее обещала передать Киеву танки «Леопард-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё одна европейская страна отказала Украине в поставках вооружения-1

Такое решение в Мадриде объяснили якобы их неисправностью. Как сообщили местные СМИ, боевые машины в плачевном состоянии. Более десяти лет они находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении. Неоднозначно, если учесть, что в августе Испания уже отказывала в передаче танков Киеву. Только тогда объяснила это опасностью для людей.

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# Международная политика # Новости Испании # Фотофакт

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