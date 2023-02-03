Ещё одна европейская страна отказала Украине в поставках вооружения

Новости Испании. Еще одна европейская страна отказала Украине в военных поставках. Речь об Испании, которая ранее обещала передать Киеву танки «Леопард-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение в Мадриде объяснили якобы их неисправностью. Как сообщили местные СМИ, боевые машины в плачевном состоянии. Более десяти лет они находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении. Неоднозначно, если учесть, что в августе Испания уже отказывала в передаче танков Киеву. Только тогда объяснила это опасностью для людей.