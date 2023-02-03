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В Аргентине введут новую купюру

03 февраля 2023 09:38
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Новости Аргентины. В Аргентине введут новую купюру. Решение властей обусловлено высокой инфляцией в стране. По итогам прошлого года рост потребительских цен в Аргентине составил почти 95%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине введут новую купюру-1

Из-за этого чаще всего жители использовали купюры номиналом в 1 000 и 500 песо. Теперь к ним добавится еще одна – в 2 000. Это примерно 10 долларов. Выпуск новой купюры уже одобрил Центробанк страны. Как ожидается, ее дизайн будет посвящен медицине и науке.

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# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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