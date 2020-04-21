Трамп решил приостановить иммиграцию в США

По словам американского лидера, такой шаг необходим для защиты рабочих мест американских граждан. В связи с пандемией коронавируса на рынке труда в стране сложилась плачевная ситуация.

Только за последний месяц 22 миллиона американцев обратились за пособием по безработице. Как долго будет действовать запрет и когда решение вступит в силу, не сообщается.