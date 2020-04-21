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Трамп решил приостановить иммиграцию в США

21 апреля 2020 13:06
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Новости США. Иммиграцию в США приостановят. Соответствующий указ намерен подписать Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Трамп решил приостановить иммиграцию в США-1

По словам американского лидера, такой шаг необходим для защиты рабочих мест американских граждан. В связи с пандемией коронавируса на рынке труда в стране сложилась плачевная ситуация.

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Трамп решил приостановить иммиграцию в США-4

Только за последний месяц 22 миллиона американцев обратились за пособием по безработице. Как долго будет действовать запрет и когда решение вступит в силу, не сообщается.

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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