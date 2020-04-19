Бытовое насилие, крах бизнеса, нашествие крыс. Что происходит в мире во время карантина

Новости мира. Безработица сегодня в числе главных мировых проблем. Как выяснилось, это один серьезнейших побочных эффектов карантина, на который «подсели» многие страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

В инструкции к этому весьма сомнительному лекарству такое, конечно, не написано. Так, в Украине уже 90 тысяч человек остались не у дел. И это, внимание, в 10 раз больше, чем еще месяц назад. 22 миллиона американцев с начала ограничений потеряли работу – и это абсолютный печальный рекорд за последние полвека. На глазах рушится бизнес, который американцы строили целыми поколениями.

Вот кадры из Мичигана – тысячи местных жителей, сидя в машинах, бастуют против карантина. Люди элементарно хотят ходить на работу и жить обычной жизнью.

Тем самым протестующие поддерживают Дональда Трампа, который на неделе заявил, что карантин «разрушает национальную экономику». Президент намерен вновь «открыть Америку», причем начать предлагает с возобновления работы спортивных залов.

А тем временем владельцы молочных ферм терпят бедствие: остановить производство они, понятное дело, не могут. Коровы – не роботы. А потому молоко приходится буквально сливать в канализацию.

В фермерских хозяйствах Европы элементарно не хватает рабочих рук. В Испании созрела клубника, а вот собирать ее некому. Из-за карантина приехать сюда не могут сезонные работники ни из Марокко, ни из Восточной Европы. Такая же ситуация со спаржей в Италии.

В Нидерландах из-за карантина буквально рухнул знаменитый цветочный бизнес: миллион алых роз, а еще тюльпанов и хризантем отправились на помойку. Около 400 млн за последний месяц: в Нидерландах из-за пандемии уничтожают цветы Проблемы и с перевозкой товаров по морю – из-за ограничений коммерческие суда не могут свободно заходить в порты.

Во Франции бьют тревогу. Карантин запустил настоящую волну бытового насилия. Немногие выдерживают испытание домашним заключением. Бороться с домашним насилием во время вынужденной изоляции призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш Тот случай, когда выражение «в кругу семьи» оказалось фатальным.

В разумности ограничительных мер сомневается и немало авторитетных ученых и врачей-практиков. Вольфганг Водарг про инфодемию: «Чего не хватает, так это рационального взгляда на вещи» Известный российский доктор Александр Мясников считает, что слишком жесткий карантин грозит обществу целым букетом опасностей: и обострение хронических патологий, и даже психических болезней.

Ну и, наконец, кадры почти из фильма ужасов. В пустынном из-за карантина Нью-Йорке крысы ступили на тропу войны. После закрытия ресторанов и кафе поиск еды у 2 миллионов обитателей только Манхэттена превратился в кровавые битвы. В такой попытке выжить крысы даже поедают себе подобных.

А вот в Испании голодные городские голуби собираются в гигантские стаи и окружают на улицах одиноких прохожих. Игорь Позняк:

Чего не увидишь, например, в Стокгольме. Швеция – единственная страна в Евросоюзе, где не вводили ни режима ЧП, ни карантина. Работают магазины и бизнес-центры, открыты школы и детские сады, а шведы с удовольствием занимаются спортом. Страна не защищается от коронавируса, а тот и не слишком атакует.