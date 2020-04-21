В Японии бывший работник кафе взял в заложники двух детей

Новости Японии. В Японии задержали вооружённого мужчину, захватившего заложников в кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл на юго-западе страны. 30-летний злоумышленник находился в закрытом ресторане в течение 6 часов. В заложниках мужчины оказались две девочки в возрасте трех и шести лет. Обе они – дочери владельца кафе.