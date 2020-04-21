Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик

Новости Канады. Канада ужесточит контроль за оружием после массовой стрельбы в городе Портапик. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Канада ужесточит контроль за оружием после массовой стрельбы в городе Портапик. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в ночь на 19 апреля 51-летний мужчина в форме полицейского открыл огонь по людям. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе и сам злоумышленник.
По данным местной полиции, число жертв может возрасти, так как нападавший поджег несколько зданий. Под их развалинами могут находиться люди. Стражи порядка изучают 16 мест преступления в разных частях провинции. Мотивы стрелка устанавливаются.