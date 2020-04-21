Прямой эфир

Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик

21 апреля 2020 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Канада ужесточит контроль за оружием после массовой стрельбы в городе Портапик. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик-1

Напомним, в ночь на 19 апреля 51-летний мужчина в форме полицейского открыл огонь по людям. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе и сам злоумышленник.    

Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде

Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик-4

По данным местной полиции, число жертв может возрасти, так как нападавший поджег несколько зданий. Под их развалинами могут находиться люди. Стражи порядка изучают 16 мест преступления в разных частях провинции. Мотивы стрелка устанавливаются. 

# Стрельба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19
21 апреля 2020 09:12

Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19

Нефть марки WTI начала расти в цене
21 апреля 2020 08:27

Нефть марки WTI начала расти в цене

Турция готовится к открытию туристического сезона
21 апреля 2020 06:44

Турция готовится к открытию туристического сезона