Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик

Новости Канады. Канада ужесточит контроль за оружием после массовой стрельбы в городе Портапик. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в ночь на 19 апреля 51-летний мужчина в форме полицейского открыл огонь по людям. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе и сам злоумышленник. Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде