Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19

Новости мира. Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса. Соответствующая резолюция принята во время обсуждения онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Все 193 страны на Генеральной Ассамблее ООН поддержали документ с призывом предотвратить возможную спекуляцию препаратом от COVID-19.

Ну а в мире в связи с улучшением эпидемиологической обстановки некоторые страны продолжают смягчать карантинные ограничения. В американском штате Джорджия уже 24 апреля возобновят работу спортзалы, парикмахерские и косметические салоны. А со следующей недели откроются театры и рестораны.