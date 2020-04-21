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Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19

21 апреля 2020 09:12
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Новости мира. Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса. Соответствующая резолюция принята во время обсуждения онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19-1



Все 193 страны на Генеральной Ассамблее ООН поддержали документ с призывом предотвратить возможную спекуляцию препаратом от COVID-19.

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Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19-4

Ну а в мире в связи с улучшением эпидемиологической обстановки некоторые страны продолжают смягчать карантинные ограничения. В американском штате Джорджия уже 24 апреля возобновят работу спортзалы, парикмахерские и косметические салоны. А со следующей недели откроются театры и рестораны.

Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от COVID-19-7

Тем временем, в штате Теннесси карантин продлеваться больше не будет. С мая почти во всех округах штата заработают большинство коммерческих предприятий.

# Коронавирус # Фотофакт

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