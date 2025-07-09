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Рейсы в аэропорту Марселя приостановлены из-за лесного пожара

09 июля 2025 06:50
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Рейсы в аэропорту французского Марселя приостановлены из-за лесного пожара, который накануне разбушевался на юге страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейсы в аэропорту Марселя приостановлены из-за лесного пожара-2

Пламя стремительно охватывает новые территории. В регионе также прервано железнодорожное сообщение и перекрыты автодороги. Жителей просят не покидать свои дома, а некоторых уже эвакуировали. Усилия сотен спасателей пока не приносят результата, тушение осложняется сильным ветром. Известно, что источником пожара стал горящий автомобиль, стоявший рядом с автомагистралью. Проводится расследование.  

# франция # Пожары

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