Болгария присоединится к еврозоне с 1 января 2026 года

Болгария завершила процесс присоединения к зоне евро в качестве 21-го члена после того, как Совет Евросоюза утвердил последние необходимые для этого правовые акты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна сможет воспользоваться преимуществами использования единой валюты ЕС с 1 января 2026 года. Болгарский лев был выпущен в 1881 году после выхода страны из состава Османской империи. В августе 2024-го национальный парламент принял закон о переходе на евро. Противники этого решения проводили многотысячные акции протеста. По их мнению, финансовая реформа может привести к росту цен и ограничить экономический суверенитет страны. Участники протестов призывали провести референдум по этому вопросу.