Финалистки «Мисс Минск» поделились, что будут делать, если получат корону

Юлия Самусенко, ведущая: Девушки, давайте сейчас пофантазируем. Вот, например, вы получаете корону. А что дальше?

Алия Короткая, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»: В первую очередь, если бы я получила корону, мне бы хотелось создать свои личные благотворительные проекты, призывать людей больше помогать людям, то есть и детям, и взрослым, людям в целом различных возрастов. Кроме этого, мне бы хотелось делать наш город и нашу страну лучше и также призывать людей к этому.

Валерия Никифорова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я присоединяюсь к словам Алии. И лично мне хотелось бы вдохновить многих молодых девушек на участие в таких проектах, поскольку они помогают раскрыть себя, свои таланты.

Поскольку я уже принимаю участие в довольно огромном количестве благотворительных проектов, я бы хотела также открыть свой и оказывать помощь детям с онкологическими заболеваниями, приютам для животных.