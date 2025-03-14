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Финалистки «Мисс Минск» поделились, что будут делать, если получат корону

14 марта 2025 14:35
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» Валерия Никифорова и Алия Короткая.

Юлия Самусенко, ведущая:
Девушки, давайте сейчас пофантазируем. Вот, например, вы получаете корону. А что дальше?

Финалистки «Мисс Минск» поделились, что будут делать, если получат корону-2

Алия Короткая, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
В первую очередь, если бы я получила корону, мне бы хотелось создать свои личные благотворительные проекты, призывать людей больше помогать людям, то есть и детям, и взрослым, людям в целом различных возрастов. Кроме этого, мне бы хотелось делать наш город и нашу страну лучше и также призывать людей к этому.

Финалистки «Мисс Минск» поделились, что будут делать, если получат корону-4

Валерия Никифорова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я присоединяюсь к словам Алии. И лично мне хотелось бы вдохновить многих молодых девушек на участие в таких проектах, поскольку они помогают раскрыть себя, свои таланты.

Поскольку я уже принимаю участие в довольно огромном количестве благотворительных проектов, я бы хотела также открыть свой и оказывать помощь детям с онкологическими заболеваниями, приютам для животных.

Финалистки «Мисс Минск» поделились, что будут делать, если получат корону-6

Александр Стасевич, ведущий:
Откройте секрет для всех наших телезрителей. Какой он? Секрет уверенности.

Алия Короткая:
Любить себя – это самый главный секрет уверенности.

Валерия Никифорова:
И, конечно же, не забывать улыбаться.

Подробности смотрите в видео.

# Мисс Минск # Конкурс # Конкурс красоты # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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