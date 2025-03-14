Финалистки «Мисс Минск» поделились, что будут делать, если получат корону

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» Валерия Никифорова и Алия Короткая.
Юлия Самусенко, ведущая:
Девушки, давайте сейчас пофантазируем. Вот, например, вы получаете корону. А что дальше?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» Валерия Никифорова и Алия Короткая.
Юлия Самусенко, ведущая:
Девушки, давайте сейчас пофантазируем. Вот, например, вы получаете корону. А что дальше?
Алия Короткая, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
В первую очередь, если бы я получила корону, мне бы хотелось создать свои личные благотворительные проекты, призывать людей больше помогать людям, то есть и детям, и взрослым, людям в целом различных возрастов. Кроме этого, мне бы хотелось делать наш город и нашу страну лучше и также призывать людей к этому.
Валерия Никифорова, финалистка конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я присоединяюсь к словам Алии. И лично мне хотелось бы вдохновить многих молодых девушек на участие в таких проектах, поскольку они помогают раскрыть себя, свои таланты.
Поскольку я уже принимаю участие в довольно огромном количестве благотворительных проектов, я бы хотела также открыть свой и оказывать помощь детям с онкологическими заболеваниями, приютам для животных.
Александр Стасевич, ведущий:
Откройте секрет для всех наших телезрителей. Какой он? Секрет уверенности.
Алия Короткая:
Любить себя – это самый главный секрет уверенности.
Валерия Никифорова:
И, конечно же, не забывать улыбаться.
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