В Минск прибыл «Книжный поезд»! Узнали, что нового будет на выставке-ярмарке в 2025 году
В Минске шелестит страницами 32-я Международная книжная выставка-ярмарка. Событий ее не перечесть во всех смыслах, но попробуем остановить мгновение вместе с нашими гостями.
В студии программы «Новое утро» Татьяна Николаевна Восковская, директор национальной литературной премии «Большая книга», премии для молодых прозаиков и поэтов лицей имени Пушкина, и Алексей Варламов, писатель, публицист, ректор литературного института имени Горького.
Александр Меженный, ведущий:
В рамках выставки существует «Книжный поезд». Как вам этот поезд? Как вообще эта идея реализована? И что это такое?
Татьяна Восковская, директор наиональной литературной премии «Большая книга», премии для молодых прозаиков и поэтов «Лицей» им. А.С. Пушкина (Россия):
Как вы знаете, в этом году отмечается десятилетие Единого экономического союза, и каждый день на Минской международной книжной выставке-ярмарке посвящен определенному государству. 14 марта – День России на ММКВЯ.
И буквально сегодня в Минск прибывает «Книжный поезд», который привезет порядка 50 участников литературного процесса России – это поэты, писатели, детские авторы. Они примут самое активное участие в мероприятиях, которые проходят в «БелЭкспо» и на других культурных площадках города-героя Минска. У них будут встречи в детских библиотеках, на главной сцене Республики Беларусь, на ярмарке. Мы всех приглашаем прийти, послушать, подписать книги, пообщаться с топовыми писателями России.
Александр Меженный:
Я так полагаю, что итоги подводить выставке еще рановато: она еще в самом разгаре, как говорится. Но тем не менее какие-то промежуточные этапы можете сказать? То есть ваше ощущение от того, как она стартовала?
Татьяна Восковская:
Мы любим принимать участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке. И каждый раз для российских писателей, издателей, для организаторов российского стенда – это большое событие.
Татьяна Восковская:
Мы всегда очень готовимся, мы хотим показать минчанам и белорусским читателям в целом, что интересного за год было издано, какие писатели еще не знакомы. Понятно, что Алексей Николаевич уже знаком белорусскому читателю. Вот мы в этом году пригласили Германа Садулаева. У него вышел очень интересный роман «Никто не вывозит эту жизнь».
Алексей Николаевич прочел лекцию о Василии Шукшине в Белорусском государственном университете. Состоялся визит в Национальную библиотеку Республики Беларусь. То есть участники российской программы не только рассказывают о себе и своих произведениях, они получают массу впечатлений от общения с читателями, потому что белорусские читатели, минчане, приходят, слушают, задают вопросы, подписывают книгу. Что может быть более приятным для писателя?
Подробности – в видео.