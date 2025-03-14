В Минск прибыл «Книжный поезд»! Узнали, что нового будет на выставке-ярмарке в 2025 году

В Минске шелестит страницами 32-я Международная книжная выставка-ярмарка. Событий ее не перечесть во всех смыслах, но попробуем остановить мгновение вместе с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» Татьяна Николаевна Восковская, директор национальной литературной премии «Большая книга», премии для молодых прозаиков и поэтов лицей имени Пушкина, и Алексей Варламов, писатель, публицист, ректор литературного института имени Горького.

Александр Меженный, ведущий:

В рамках выставки существует «Книжный поезд». Как вам этот поезд? Как вообще эта идея реализована? И что это такое?

Татьяна Восковская, директор наиональной литературной премии «Большая книга», премии для молодых прозаиков и поэтов «Лицей» им. А.С. Пушкина (Россия):

Как вы знаете, в этом году отмечается десятилетие Единого экономического союза, и каждый день на Минской международной книжной выставке-ярмарке посвящен определенному государству. 14 марта – День России на ММКВЯ. И буквально сегодня в Минск прибывает «Книжный поезд», который привезет порядка 50 участников литературного процесса России – это поэты, писатели, детские авторы. Они примут самое активное участие в мероприятиях, которые проходят в «БелЭкспо» и на других культурных площадках города-героя Минска. У них будут встречи в детских библиотеках, на главной сцене Республики Беларусь, на ярмарке. Мы всех приглашаем прийти, послушать, подписать книги, пообщаться с топовыми писателями России.

Александр Меженный:

Я так полагаю, что итоги подводить выставке еще рановато: она еще в самом разгаре, как говорится. Но тем не менее какие-то промежуточные этапы можете сказать? То есть ваше ощущение от того, как она стартовала? Татьяна Восковская:

Мы любим принимать участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке. И каждый раз для российских писателей, издателей, для организаторов российского стенда – это большое событие.