Тюльпаны, нарциссы, подснежники и даже сирень! Где в Минске найти весну? Показываем

Настоящий цветочный рай в Ботаническом саду. Яркие растения распустились в начале марта. И теперь изысканные луковичные радуют гостей выставки приятным ароматом.

В экспозиции около 120 сортов тюльпанов, 20 видов нарциссов и первоцветы. Поэтому и название символичное – «Дыхание весны». Каждый может вдохновиться природной красотой и пробудиться от зимних холодов. Многие позиции достаточно редки. Их не выращивают в промышленных масштабах, да и требуют они особого ухода.

Елена Осипук, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Совершенно необыкновенная группа тюльпанов – это попугайные. Они отличаются от остальных. Посмотрите, вот, как пример, у дарвиновых гибридов – бокал.

Елена Осипук:

Почему попугайный? Скорее всего, как на оперение, птичек похожи. Этих сортов у нас представлено немного. Это вообще одна из новых групп. Они не так популярны в выращивании на срезку или на весенние букеты, потому что они позже цветут и по агротехнике тоже немного отличаются. То есть им надо немного больше времени, немного больше света.

Виднеются в весенних композициях гордые нарциссы. Их выдает не только желтая коронка, но и сладковато-горький аромат.

Елена Осипук:

Здесь представлен исторический сорт тацетовидного нарцисса «Аспазия». Ему более 120 лет, однако он до сих пор получает награды общества любителей нарциссов. Говорят, у него запах лакрицы. Очень необыкновенный.

Но самые первые ассоциации с весной все же вызывают первоцветы. Маленькие и, на первый взгляд, хрупкие цветочки выдерживают даже минусовые температуры. Яркие представители – весенник зимующий, иридодиктиумы и, конечно, подснежники.