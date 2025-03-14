Насколько Конституция важна для белорусской молодёжи? Мнение депутата

О том, как вырастить сильное, патриотически настроенное поколение, готовое к защите своей страны и активному участию в общественной жизни и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Роман Бондарук, депутат Минского городского совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Завтра мы отмечаем крупный государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь. Насколько важна молодежи информация о Конституции и ее значении для страны? Как БРСМ способствует популяризации Основного закона? И в целом, как Союз работает над повышением правовой грамотности молодежи? Какой вы видите роль юного поколения в поддержании прав и свобод в стране?

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:

На сегодня в рамках направления деятельности Белорусского республиканского союза молодежи, правовое воспитание, реализуется ряд мероприятий, когда мы еще раз напоминаем про те или иные изменения, которые произошли в Конституции Республики Беларусь. Конечно же, наша главная задача – еще раз напомнить, что Конституция – это основной закон нашей страны, где конкретно прописаны все те статьи, в рамках которого, конечно же, наша страна можно сказать, развивается.