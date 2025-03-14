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Насколько Конституция важна для белорусской молодёжи? Мнение депутата

14 марта 2025 14:26
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О том, как вырастить сильное, патриотически настроенное поколение, готовое к защите своей страны и активному участию в общественной жизни и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Роман Бондарук, депутат Минского городского совета депутатов.

Насколько Конституция важна для белорусской молодёжи? Мнение депутата-2

Наталья Надольская, ведущая:
Завтра мы отмечаем крупный государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь. Насколько важна молодежи информация о Конституции и ее значении для страны? Как БРСМ способствует популяризации Основного закона? И в целом, как Союз работает над повышением правовой грамотности молодежи? Какой вы видите роль юного поколения в поддержании прав и свобод в стране?

Насколько Конституция важна для белорусской молодёжи? Мнение депутата-4

Роман Бондарук, депутат Минского городского Совета депутатов:
На сегодня в рамках направления деятельности Белорусского республиканского союза молодежи, правовое воспитание, реализуется ряд мероприятий, когда мы еще раз напоминаем про те или иные изменения, которые произошли в Конституции Республики Беларусь. Конечно же, наша главная задача – еще раз напомнить, что Конституция – это основной закон нашей страны, где конкретно прописаны все те статьи, в рамках которого, конечно же, наша страна можно сказать, развивается.

Насколько Конституция важна для белорусской молодёжи? Мнение депутата-6

Роман Бондарук:
В преддверии Конституции Республики Беларусь Белорусский республиканский союз молодежи проводит одну из акций – «Мы – граждане Беларуси», когда мы вручаем первый, самый главный документ для наших молодых граждан, я имею в виду для 14-летних ребят, которые получают из рук высших должностных лиц паспорт гражданина Республики Беларусь, так как именно человек должен понимать, что уже с сегодняшнего дня начинается такая зона ответственности, когда есть основной, самый главный документ, который на протяжении всей жизни будет храниться с каждым человеком.

# Молодежь Беларуси # паспорт # Конституция # БРСМ # Роман Бондарук

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