Как избежать последствий сидячего образа жизни? Невролог дал советы

Каждый день офисные сотрудники проводят по восемь часов за столом, погруженные в работу. Неправильная осанка, недостаток физической активности и стрессы на рабочем месте способствуют накоплению напряжения в мышцах спины. Со временем это может привести к хроническим болям, которые становятся постоянными спутниками жизни.

Наталья Король, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Наше тело создано для активного движения, и длительное сидячее положение тела негативно сказывается на позвоночнике. В первую очередь, идет осевая нагрузка на позвоночные диски, на межпозвоночные суставы, вызывая в них воспаление, возникает перенапряжение мышц в спине. Позвоночник, как один из органов двигательного аппарата человека, имеет суставы, и для того, чтобы хорошо вырабатывалась межсуставная жидкость, конечно, нужны активные движения. Длительная сидячая работа приводит к тому, что выработка межсуставной жидкости снижается, и это негативно сказывается на позвоночник и на суставы, которые в нем находятся.

Часто причиной боли в спине становится неправильно оборудованное рабочее место. Неэргономичные стулья и недостаточно удобные столы усугубляют положение, создавая условия для развития различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. В результате работники начинают чувствовать дискомфорт даже во время простых движений, таких как наклоны или повороты.

Наталья Король:

В первую очередь, если человек сидит за монитором, монитор должен располагаться напротив работающего. Отрегулировать высоту стула таким образом, чтобы колени и тазобедренный сустав были согнуты под 90 градусов. Руки находятся на столе, локти не провисают. Также мы, неврологи, рекомендуем каждый час, по минут 10-15 вставать со своего рабочего места и разминать спину, либо просто прохаживаться.

Держите под рукой только необходимые вещи, чтобы не тянуться за ними слишком часто. Это не только упрощает работу, но и снижает вероятность возникновения травм. Хорошее освещение снизит нагрузку на глаза и предотвратит наклон головы вперед. Лучше всего использовать комбинированное освещение: естественное и искусственное.

Наталья Король:

Самой главной профилактикой является компенсация сидячей работы спортом и движениями. Уделяйте физической активности хотя бы два раза в неделю. Какие упражнения любит позвоночник? В первую очередь, это длительная ходьба пешком, это плавание, отжимание от пола, планка.