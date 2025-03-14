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Трамп заявил, что переговорил с Путиным в четверг

14 марта 2025 14:25
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По словам президента США Дональда Трампа, в этот четверг у него состоялась беседа с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

По словам американского лидера, разговор был «хорошим и продуктивным». 

Трамп заявил, что переговорил с Путиным в четверг-1

Фото: kremlin.ru

Он полагает, что есть «очень хорошие шансы» на прекращение конфликта в Украине.

# Международная политика

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