Трамп заявил, что переговорил с Путиным в четверг

По словам президента США Дональда Трампа, в этот четверг у него состоялась беседа с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, разговор был «хорошим и продуктивным».
По словам президента США Дональда Трампа, в этот четверг у него состоялась беседа с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
По словам американского лидера, разговор был «хорошим и продуктивным».
Фото: kremlin.ru
Он полагает, что есть «очень хорошие шансы» на прекращение конфликта в Украине.