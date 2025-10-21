Ожидания не всегда оправдываются. И вот яркий пример этого. Украине не стоит рассчитывать на дальнобойные ракеты «Томагавк». По крайней мере, в ближайшей перспективе. Об этом заявил Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пишут мировые СМИ, беседа проходила напряженно и президент США был довольно резок. Трамп заявил Зеленскому, что его приоритет – прекращение конфликта. При чем, дипломатическим путем. А поставка ракет может подорвать репутацию американского лидера. Глава Белого дома дал ясно понять украинскому гостю, что не заинтересован в каком-либо территориальном результате. И продолжит работать над мирным урегулированием конфликта в Украине.

Однако далеко не все заинтересованы в окончании конфликта. Страны ЕС предпринимают активные попытки сорвать мирный саммит России и США. Главы МИД Евросоюза обсудили в Люксембурге новый пакет санкций, который, по их мнению, может заставить Москву пойти на переговоры по украинскому кризису. Однако именно представители Брюсселя до сих пор не изъявили желания начать диалог с Россией, в отличие от Вашингтона.