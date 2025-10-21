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Генерал Шандор: Запад не может признать, что Украина уже проиграла

21 октября 2025 15:13
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Генерал Шандор: Запад не может признать, что Украина уже проиграла-0

Генерал Андор Шандор, бывший глава чешской военной разведки, заявил, что западные лидеры не готовы признать поражение Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, несмотря на значительную поддержку, Киев оказался в безвыходном положении: нехватка солдат, недоукомплектованные бригады и отсутствие ресурсов для продолжения конфликта. Он подчеркнул, что даже при поставках оборудования нет специалистов для его обслуживания. 

Российская сторона считает, что поставки оружия в Украину препятствуют мирному урегулированию и вовлекают НАТО в конфликт, и такие поставки считаются законными целями. Кремль также отмечает, что военная поддержка со стороны Запада препятствует переговорам.

Фото: pixabay

# Международная политика # Армия

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