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В Исландии впервые обнаружены комары – у них сильная устойчивость к холоду

21 октября 2025 14:33
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В Исландии впервые обнаружены комары – у них сильная устойчивость к холоду-0

Впервые в Исландии было зафиксировано появление комаров. Об этом пишет ТАСС.

Энтомолог Бьорн Хьялтасон обнаружил необычное насекомое вечером 16 октября, а позже профессор Маттиас Альфредсон подтвердил, что это комары вида Culiseta annulata, способные выживать в холодном климате. Всего было найдено три особи.

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