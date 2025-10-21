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Гробница фараона Тутанхамона может обрушиться в любой момент

21 октября 2025 14:09
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Гробница фараона Тутанхамона может обрушиться в любой момент-0

Археологи предупреждают, что гробница фараона Тутанхамона может пострадать из-за высокой влажности и угрозы затопления. Об этом пишет ТАСС.

Внутри уже начали появляться трещины, а фрески разрушаются грибками. По мнению экспертов, если не принять мер, древнее сооружение может не сохраниться в своем нынешнем виде. 

Гробница находится в Долине царей недалеко от Луксора, где наводнение 1994 года уже нанесло серьезный ущерб другим захоронениям.

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Фото: pixabay

# калейдоскоп

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