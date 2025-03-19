Трамп поручил главе Минфина Бессенту пересмотреть санкционную политику США

В США будет пересмотрен режим санкций, пишет РИА Новости.

Соответствующее распоряжение президентом США Дональдом Трампом отдано министру финансов страны Скотту Бессенту. Причиной выступило то, что действующий санкционный режим со стороны Вашингтона несет угрозу положению доллара в качестве резервной валюты.

Бессент акцентировал внимание на том, что из-за действующих американских санкций люди вынуждены идти на отказ от доллара.