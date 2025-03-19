Трамп поручил главе Минфина Бессенту пересмотреть санкционную политику США

В США будет пересмотрен режим санкций, пишет РИА Новости.
В США будет пересмотрен режим санкций, пишет РИА Новости.
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Соответствующее распоряжение президентом США Дональдом Трампом отдано министру финансов страны Скотту Бессенту. Причиной выступило то, что действующий санкционный режим со стороны Вашингтона несет угрозу положению доллара в качестве резервной валюты.
Бессент акцентировал внимание на том, что из-за действующих американских санкций люди вынуждены идти на отказ от доллара.