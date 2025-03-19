В Великобритании сокращают государственные расходы на социальное обеспечение

В Великобритании представили реформу по сокращению расходов на социальное обеспечение. Правительство планирует сэкономить 7 миллиардов фунтов в год на выплатах, уменьшив пособия по болезни и инвалидности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве труда заявили о необходимости «заставить Великобританию работать». И хотя основными претендентами на пособие являются люди трудоспособного возраста, в эту ловушку попадет и большинство молодежи. Власти обеспокоены увеличением количества получателей социальных выплат после пандемии и стремятся, чтобы меньше людей были экономически неактивными.