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В Великобритании сокращают государственные расходы на социальное обеспечение

19 марта 2025 06:28
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В Великобритании представили реформу по сокращению расходов на социальное обеспечение. Правительство планирует сэкономить 7 миллиардов фунтов в год на выплатах, уменьшив пособия по болезни и инвалидности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании сокращают государственные расходы на социальное обеспечение-2

В Министерстве труда заявили о необходимости «заставить Великобританию работать». И хотя основными претендентами на пособие являются люди трудоспособного возраста, в эту ловушку попадет и большинство молодежи. Власти обеспокоены увеличением количества получателей социальных выплат после пандемии и стремятся, чтобы меньше людей были экономически неактивными.

# Международная политика

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