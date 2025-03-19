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Путин отдал распоряжение прекратить удары по объектам энергетики в Украине

19 марта 2025 06:23
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Президентом РФ Владимиром Путиным отдана команда о прекращении ударов по энергетическим объектам в Украине, пишет РИА Новости.

Путин отдал распоряжение прекратить удары по объектам энергетики в Украине-1

Фото: Pinterest

Соответствующее решение российский лидер принял после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер предложил сторонам конфликта отказаться от атак по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней.

Путин принял решение поддержать инициативу Трампа, поручив российским военнослужащим остановить удары. Также Путин подчеркнул, что необходимо осуществить остановку принудительной мобилизации в Украине и перевооружение ВС Украины.

# Международная политика

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