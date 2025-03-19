Россия и США обсудят 23 марта детали прекращения огня в Украине

Переговоры лидеров США и России остаются в центре внимания всего мирового сообщества. Владимир Путин и Дональд Трамп сделали огромный шаг на пути к решению конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры России и США договорились работать над улучшением отношений двух государств и установлением мира в Украине – подробности здесь.

Как стало известно, детали прекращения огня будут прорабатываться уже 23 марта в Джидде. Комментируя итоги телефонной беседы, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что отношения между Россией и США развиваются в позитивном направлении. Стороны договорились о том, в чем не могли достичь согласия раньше. Объявленное прекращение огня касается не только объектов энергетики, но инфраструктуры в целом. В Вашингтоне ожидают, что Украина поддержит эти договоренности.