Прямой эфир

Россия и США обсудят 23 марта детали прекращения огня в Украине

19 марта 2025 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Переговоры лидеров США и России остаются в центре внимания всего мирового сообщества. Владимир Путин и Дональд Трамп сделали огромный шаг на пути к решению конфликта в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и США обсудят 23 марта детали прекращения огня в Украине-2

Лидеры России и США договорились работать над улучшением отношений двух государств и установлением мира в Украине – подробности здесь.

Как стало известно, детали прекращения огня будут прорабатываться уже 23 марта в Джидде. Комментируя итоги телефонной беседы, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что отношения между Россией и США развиваются в позитивном направлении. Стороны договорились о том, в чем не могли достичь согласия раньше. Объявленное прекращение огня касается не только объектов энергетики, но инфраструктуры в целом. В Вашингтоне ожидают, что Украина поддержит эти договоренности.

# Международная политика # США # Россия

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании сокращают государственные расходы на социальное обеспечение
19 марта 2025 06:28

В Великобритании сокращают государственные расходы на социальное обеспечение

Путин отдал распоряжение прекратить удары по объектам энергетики в Украине
19 марта 2025 06:23

Путин отдал распоряжение прекратить удары по объектам энергетики в Украине

Парламент Германии проголосовал за изменение Конституции для увеличения трат на оборону
19 марта 2025 06:18

Парламент Германии проголосовал за изменение Конституции для увеличения трат на оборону