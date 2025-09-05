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Трамп подписал указ о заключении торгового соглашения с Японией

05 сентября 2025 08:24
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Дональд Трамп подписал указ о заключении торгового соглашения с Японией. США снизили тариф с 25 до 15 % на большинство товаров, включая автомобили и запчасти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп подписал указ о заключении торгового соглашения с Японией-2

Тем временем Япония увеличит закупку американского риса на 75 %. В Токио также согласились приобрести самолеты и оборонную технику США. По мнению Трампа, это решение укрепит промышленность, сократит дефицит бюджета и повысит безопасность страны. Стороны подписали документ по итогам визита главного представителя Японии на переговорах по тарифам. Встреча должна была состояться еще неделю назад, но тогда министр по восстановлению экономики внезапно отменил запланированную поездку для дальнейшего согласования условий по торговой сделке.

# США # Международная политика # Япония

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