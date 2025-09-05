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Польша выразила готовность принять ещё больше американских солдат

05 сентября 2025 08:18
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Министр обороны Польши заявил, что страна примет еще больше американских военных на своей территории. Он отметил готовность развивать необходимую инфраструктуру и строить новые полигоны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польша выразила готовность принять ещё больше американских солдат-2

Накануне лидеры США и Польши встретились в Белом доме. По итогам беседы Трамп заявил, что готов увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава. В свою очередь, Навроцкий добавил, что над предложениями по этому вопросу начнут работать министр обороны США и глава польского Бюро национальной безопасности. Отметим, на данный момент в Польше размещены около 10 тысяч американских военных. 

# Международная политика # США # Польша

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