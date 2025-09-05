Число погибших из-за наводнений в Индии выросло до 500 человек. Сезонные дожди, паводки и оползни испытывают регион уже более двух месяцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения о погибших поступают в основном из высокогорных регионов, а также из союзной с Пакистаном территории Джамму и Кашмир. Сильнейший за 40 лет паводок обрушился на штат Пенджаб. Вся его территория объявлена властями пострадавшей от стихии. В столице Индии из-за ливней вышла из берегов река, парализовано движение транспорта, десятки тысяч человек покинули свои дома.