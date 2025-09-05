Месси дублем принес Аргентине разгромную победу над Венесуэлой в отборе ЧМ-2026

Два гола забил Лионель Месси в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против Венесуэлы, который закончился победой Аргентины со счетом 3:0. Еще одним голом отметился Лаутаро Мартинес. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Месси отметил, что игра в Буэнос-Айресе может стать для него последним домашним матчем в составе сборной. Болельщики отблагодарили капитана баннером на трибунах.

После этого поражения Венесуэла потеряла шансы на прямую путевку на чемпионат и теперь борется с командой Боливии за участие в нокаут-матчах. Обе сборные сыграют 10 сентября: Венесуэла против Колумбии, а Боливия против Бразилии. На данный момент Венесуэла опережает Боливию на одно очко.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Квалификацию на участие уже прошли 14 сборных, в том числе Аргентина, Бразилия, Япония и Уругвай.

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