Трамп отказался приехать к президенту Украины Зеленскому

Бывший президент США Дональд Трамп отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в страну. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп сослался на то, у него может произойти конфликт интересов с администрацией Байдена. Он также высказал мнение, что США теряют свои позиции в Украине, и отметил, что происходящий в стране кризис больше не находится в центре внимания СМИ.

Ранее Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его заявление о том, что он может разрешить конфликт за 24 часа. Однако, по данным западных СМИ, уровень поддержки Зеленского падает, а интерес к украинскому конфликту угасает.