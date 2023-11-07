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Трамп отказался приехать к президенту Украины Зеленскому

07 ноября 2023 07:48
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Бывший президент США Дональд Трамп отверг приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в страну. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп сослался на то, у него может произойти конфликт интересов с администрацией Байдена. Он также высказал мнение, что США теряют свои позиции в Украине, и отметил, что происходящий в стране кризис больше не находится в центре внимания СМИ. 

Ранее Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы оспорить его заявление о том, что он может разрешить конфликт за 24 часа. Однако, по данным западных СМИ, уровень поддержки Зеленского падает, а интерес к украинскому конфликту угасает.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп

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